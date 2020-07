Energia: Nord Stream 2, imprese europee lamentano assenza risposta politica a sanzioni Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese europee coinvolte nel progetto del gasdotto Nord Stream 2, in realizzazione tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico, lamentano l'assenza di una risposta politica alle nuove sanzioni che gli Stati Uniti minacciano di adottare contro le persone fisiche e giuridiche partecipanti all'iniziativa. È quanto afferma il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, riassumendo le dichiarazioni rese da Rainer Seele, amministratore delegato di Omv, gruppo per l'energia austriaco. Con le concorrenti Gazprom (Russia), Wintershall Dea e Uniper (Germania), Engie (Francia) e Royal Dutch-Shell (Paesi Bassi e Regno Unito), Omv è tra le aziende che partecipano alla costruzione del Nord Stream 2. Per Seele, il completamento del gasdotto è “una questione di sovranità europea” e la controversia con gli Stati Uniti riguarda la misura in cui l'Europa “difenderà la sua sovranità e indipendenza, in particolare nella fornitura di energia”. Pertanto, le nuove sanzioni contro il Nord Stream 2, approvate dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti il 21 luglio scorso, necessitano di una risposta politica, poiché la risposta non Non dipende dalle aziende. (segue) (Geb)