Energia: Nord Stream 2, imprese europee lamentano assenza risposta politica a sanzioni Usa (2)

- Seele ha aggiunto: “Come società europea, Omv si aspetta dalla politica garanzie che l'Europa quale luogo di investimento non perda la sua attrattiva”. Secondo l'Ad di Omv, l'azienda si atterrà alle sanzioni statunitensi, ma le misure punitive “vanno ben oltre” il progetto del Nord Stream 2, poiché “mettono complessivamente in discussione la sicurezza degli investimenti in Europa”. A tal riguardo, Seele ha osservato: “Se investiamo miliardi in un progetto realizzato in conformità con tutte le leggi e i regolamenti europei, allora dobbiamo davvero chiederci se vogliamo metterlo in discussione attraverso l'influenza di paesi terzi”. A sua volta, Wintershall Dea, controllata dal gruppo petrolchimico tedesco Basf, si è chiesta “fino a che punto” gli investitori possano essere convinti a operare in Europa. “Con rammarico”, Uniper, di proprietà del gruppo per l'energia finlandese Fortum, ha dichiarato che gli Stati Uniti “continuano a cercare di minare” un progetto infrastrutturale “importante per la sicurezza energetica dell'Europa”. (Geb)