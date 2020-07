Nord Macedonia: fissata per il 4 agosto la seduta costitutiva del parlamento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dui ha ottenuto l'11,3 per cento delle preferenze e 15 seggi in parlamento, distaccando di poco un'altra forza politica della componente albanese, Alleanza per gli albanesi (AA), che si trova al quarto posto nelle preferenze dei cittadini con l'8,52 per cento dei voti e 12 seggi in parlamento. Quest'ultima forza politica ha dichiarato in una nota, all'indomani del processo elettorale, di essere "il vero vincitore nel blocco albanese" ma di lasciare "pure festeggiare Dui" anche se saranno loro, secondo quanto precisato, a fare parte della nuova coalizione di maggioranza nel paese. Il partito Alleanza per gli albanesi ha organizzato il 27 luglio a Skopje una protesta di piazza contro "i brogli" che a suo avviso hanno caratterizzato le elezioni parlamentari del 15 luglio. Secondo quanto riporta la stampa locale, la manifestazione si è tenuta sotto lo slogan "Marcia per la democrazia". I leader della forza politica contestano in particolare i voti ottenuti da un altro partito rappresentativo della minoranza albanese, l'Unione democratica per l'integrazione (Dui). Secondo AA, il Dui "non ha vinto le elezioni" e non ha legittimità per rappresentare la componente albanese in Macedonia del Nord perché avrebbe "manipolato" i voti degli elettori albanesi. (segue) (Seb)