Nord Macedonia: fissata per il 4 agosto la seduta costitutiva del parlamento (4)

- I leader di AA hanno definito inoltre il voto del 15 luglio come "le elezioni meno democratiche mai tenute nel paese", poiché caratterizzate da "compravendita di voti, intimidazioni, corruzione e altri tipi di frode elettorale". I manifestanti si sono radunati davanti alla sede della delegazione europea a Skopje per chiedere che i paesi Ue "condannino l'abuso del diritto al voto" e non riconoscano la legittimità dei Dui a rappresentare la componente albanese nella maggioranza parlamentare. Il partito AA chiede infine sostegno alle autorità europee per una riforma del sistema elettorale nel paese prima della convocazione di nuove elezioni. Lo scorso 20 luglio Naser Ziberi, esponente di Dui, ha dichiarato che la forza politica "resta disponibile" a partecipare alle trattative per la formazione del nuovo governo. Ziberi, che era stato candidato a premier dal partito, ha confermato che Dui mantiene l'intenzione di proporre un proprio candidato alla guida dell'esecutivo. Allo stesso tempo, ha aggiunto Ziberi, restano aperte le porte al dialogo con le altre forze politiche. (segue) (Seb)