Usa: coronavirus, dipartimento del Tesoro mette a disposizione 10 miliardi di dollari per il Servizio postale

- Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha raggiunto un accordo con il Servizio postale sulle condizioni per accedere a prestiti fino a 10 miliardi di dollari. Lo ha dichiarato in una nota il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, precisando che al momento il Servizio postale non ha bisogno di prestiti, tuttavia i soldi saranno d’ora in poi disponibili se l'agenzia dovesse avere la necessità di accedervi. L’accordo rientra nelle misure messe in atto dall’amministrazione Usa per rispondere agli effetti della pandemia di Covid-19 sull’economia.(Nys)