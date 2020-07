Imprese: Donnarumma (Terna), nuovo Piano strategico previsto per quarto trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stiamo già lavorando al nuovo Piano strategico che presenteremo nel quarto trimestre dell’anno. Lo ha confermato l’amministratore delegato di Terna, Stefano Donnarumma, durante una conference call con gli analisti sui risultati semestrali della società approvati oggi dal consiglio di amministrazione. L’Ad ha confermato quanto anticipato nel documento di sintesi dei risultati, in cui viene ribadito che a fronte dell’incertezza che tuttora caratterizza le prospettive economiche globali, nonché per sostenere al massimo la ripresa del paese dalla crisi associata alla pandemia, la società “rivedrà in chiave evolutiva il suo Piano pluriennale identificando, ove possibile, ulteriori accelerazioni nella realizzazione delle infrastrutture”. (Ems)