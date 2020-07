Gambia: vicepresidente Touray positivo al Covid-19, Barrow in isolamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Gambia Isatou Touray è stato trovato positivo al tampone per Covid-19, spingendo il capo dello Stato, Adama Barrow, ad entrare in isolamento per le prossime due settimane come misura precauzionale. Lo ha riferito in una nota la presidenza, senza fornire ulteriori dettagli sulle condizioni di Touray. Il vicepresidente, 65enne, ricopre il suo ruolo dallo scorso anno. Nel paese africano, il più piccolo del continente, sono stati confermati ad oggi 326 casi di contagio da Covid-19 e 8 decessi. (Res)