Messico: energia, Pemex riduce perdite in secondo trimestre 2020

- La compagnia energetica statale del Messico, Pemex, ha ridotto nel secondo trimestre dell'anno le sue perdite sul periodo precedente e su anno, grazie a una riduzione dei costi operativi, legata al calo delle vendite, e al minor carico fiscale deciso dal governo. Tra aprile e giugno, Pemex ha perso 44,3 miliardi di pesos, l'equivalente di circa 1,7 miliardi di euro: le vendite sono calate del 51,8 per cento (-54,4 sul mercato nazionale e -48 cento sull'export), arrivando al record negativo decennale di 181,7 miliardi di pesos (circa 7 miliardi di euro). "Le variabili più importanti che spiegano questa situazione sono la diminuzione dei volumi venduti a causa del calo dell'attività economica legata alla Covid-19 e il calo dei prezzi a livello mondiale", si legge nel rapporto della Pemex. I minor costo del greggio è anche servito all'azienda a diminuire le spese per la produzione dei raffinati, asset importante per la Pemex, con un calo complessivo del 45,7 per cento delle spese per l'acquisto del greggio. (segue) (Mec)