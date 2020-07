Messico: energia, Pemex riduce perdite in secondo trimestre 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel periodo in esame, il prezzo dei prodotti petroliferi importati è calato del 56 per cento, passando da una media di 86 dollari a barile a 37,6 dollari. L'aiuto finanziario del governo, portato avanti in omaggio all'idea del presidente Andres Manuel Lopez Obrador di risistemare i conti pubblici dell'azienda per riportarla alla condizione di "motore" dell'economia, si è tradotto in una diminuzione del 77,1 per cento del carico delle imposte, arrivate a pesare un totale di 23,6 miliardi di pesos (circa 915 milioni di euro). In un decreto pubblicato il 21 aprile si decideva la riduzione di sette punti percentuali sull'imposta (Derecho de utilidad compartida, Duc) che Pemex deve pagare al governo per ogni barile di petrolio estratto e lavorato, in quei blocchi in cui non lavora in società con altre sile private. Si tratta di un taglio di quasi l'80 per cento del peso fiscale che grava sull'impresa, che si stima possa garantire risparmi per 65 miliardi di pesos (2,4 miliardi di euro). (Mec)