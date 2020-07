Fase 3: Zingaretti, stato emergenza serve a fare in fretta, il resto è demagogia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ricostruzioni secondo cui dietro la proroga dello stato di emergenza ci siano delle ragioni politiche che servono ad allungare la vita della maggioranza "sono brutte, sbagliate e ipocrite ricostruzioni. Gli italiani sono liberi perché abbiamo fermato la curva del contagio grazie alle scelte fatte dal governo italiano". Lo ha chiarito ai microfoni di Skytg24 il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, che rimarcato come l’intenzione non sia quella "di tornare indietro a chiuderci nelle case e a far chiudere i negozi e le imprese, quindi è importante proseguire a tenere alta l'attenzione. I provvedimenti di emergenza servono a fare in fretta. Tutto il resto è brutta demagogia". (Rin)