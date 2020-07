Turismo: Raffaele e i suoi asini da trekking sulle tracce di Celestino Quinto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A spasso con gli asini percorrendo le antiche vie di comunicazione e lungo i sentieri di montagna del centro Italia. Si chiama Raffaele Principi Coppotelli, è di Ferentino e la sua più grande passione è il “trekking someggiato”. “Loro, ancora più di me, non vedono l’ora di partire perché si calano nel loro ambiente naturale” dichiara ad Agenzia Nova Raffaele Principi, e quando dice loro si riferisce ai suoi compagni di viaggio che sono Bigio, il veterano di 11 anni, e i giovani Camillo e Rodolfo di 4 anni, tutti asini da trekking. “Le tappe per le soste sono pensate per le loro necessità e come soma portano solamente i pochi chili di attrezzature e cibo che ci servono per rimanere estraniati dal mondo: cibo per non aver bisogno di ristoranti o supermercati; tende per non ricorrere ad alberghi o pensioni; pannelli fotovoltaici per ricaricare telefoni e smartphone, i sistemi di navigazione satellitare per non rischiare di perdersi tra le montagne”. Una passione per gli asini, quella di Principi che lo ha portato a disegnare dei percorsi lungo le montagne e la storia del centro Italia. Attraverso antichi sentieri, quelli ormai noti a pochi, ripercorre le antiche strade della transumanza che portano fino alla punta più estrema della Puglia, oppure attraverso gli antichi percorsi che univano i monasteri e gli eremi, i luoghi di culto tra i più noti della cristianità, senza passare per strade asfaltate ma percorrendo solo sentieri sassosi, a volte chiusi dalla vegetazione e riaperti dalla testardaggine degli asini e del loro accompagnatore. (segue) (Rer)