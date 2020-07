Turismo: Raffaele e i suoi asini da trekking sulle tracce di Celestino Quinto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Venerdì partiamo per percorrere un lungo tratto della “via dei Lupi”. Una cinque giorni con partenza da Campocatino a Guarcino diretti alla riserva di Zompa lo Schioppo a Morino; poi a Pescasseroli per proseguire nel sorano per far visita al relitto del Volo Itavia 703 che si schiantò su monte Serra Alta facendo 8 vittime. Poi si torna a Campocatino”. Il progetto più ambizioso di quest’anno però è quello che avrà inizio il 20 agosto da Ferentino, quando Principi e i suoi asini si metteranno sulle tracce di Celestino Quinto ripercorrendo le strade che l’eremita Pietro Angelerio, il futuro San Pietro del Morrone, fece a dorso d’asino nell’anno 1294 per raggiungere, da Sulmona presso la quale solitamente viveva solitario nell’eremo di Sant’Onofrio, la città dell’Aquila, per essere incoronato Papa col nome di Celestino V. “Partiremo da Ferentino dove il santo è stato sepolto per 30 anni, passeremo per Fumone dove venne imprigionato e dove morì, poi attraverso Subiaco, Tagliacozzo Sulmone e L’Aquila arriveremo a Collemaggio passando per abbazie che ospitarono il Santo lungo il suo cammino, seguendo i cippi di confine che ancora oggi delimitano gli antichi possedimenti dello Stato Pontificio da quello del Regno delle Due Sicilie”. Sei giorni di cammino per un percorso di oltre 200 chilometri. “Preferisco l’asino a qualsiasi altro compagno di viaggio perché è un animale empatico e ha un passo regolare e costante. Non ha smania di arrivare, mantiene la sua andatura e la detta a te che gli cammini al fianco dai primi passi fino all’arrivo. Poi quando passi tra la gente l’asino fa aprire le porte alle case. Chi cammina con un asino è un vero viandante e non può fare nulla di male. La gente di campagna o montagna ci accoglie con piacere. Se mi dovessero dare dell’asino? Per me è un complimento, peccato che chi mi ci chiama lo fa con l’intenzione di offendermi”. (Rer)