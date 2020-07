Russia: sondaggio Levada Center, fiducia nel presidente Putin scesa al 23 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fiducia dei cittadini russi nel presidente Vladimir Putin è scesa al 23 per cento. È quanto emerge dai risultati di un sondaggio condotto dal Levada Center, che rileva come quello attuale sia il livello più basso dal 2017. Agli intervistati è stato chiesto di nominare "5-6 politici di cui ci si fida di più" nella Federazione Russa. Secondo il sondaggio, il 23 per cento degli intervistati si fida di Putin, il 2 per cento in meno rispetto a giugno e il 12 per cento in meno rispetto all'inizio dell'anno. I partecipanti al sondaggio hanno nominato tra i politici di fiducia anche il premier Mikhail Mishustin (10 per cento), Vladimir Zhirinovskij (10 per cento), Sergej Shoigu (10 per cento), Sergej Lavrov (6 per cento), Gennadij Zyuganov (4 per cento). Allo stesso tempo, il 3 per cento degli intervistati ha dichiarato di avere fiducia in Sergej Furgal, l'ex governatore del Territorio di Khabarovsk, arrestato con l'accusa di aver organizzato omicidi, che si trova in classifica davanti a Pavel Grudinin, Aleksej Navalnyj e Dmitrij Medvedev. (Rum)