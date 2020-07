Migranti: Zingaretti, essere più incisivi in Libia e coinvolgere l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle migrazioni "penso che bisogna tornare in Libia e coinvolgere la comunità internazionale, le Nazioni Unite e l'Europa per avere dei flussi regolari di immigrazione, perché il problema è nei flussi irregolari, quelli non controllati. Ci vuole più protagonismo dell'Europa e bisogna aprire con determinazione questo capitolo". È quanto sostenuto a Skytg4 il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, secondo cui "quando c'è un violazione dei diritti umani andarsene facendo finta che non vedendoli si risolve il problema è un errore. Bisogna invece starci di più e sensibilizzare la comunità internazionale, bisogna essere più incisivi ed è quello che noi chiediamo al governo così come abbiamo chiesto di rivedere il memorandum entro la fine dell'anno". Per il segretario "non si migliora la situazione se quell'area del mondo viene presa sotto l'egemonia della Russia o della Turchia, ma deve muoversi l'Europa e l'Italia deve avere un protagonismo per pretendere che i diritti umani vengano rispettati e per costruire i corridoi umanitari per svuotare i campi. Non si può dire che visto che ci sono i campi bisogna andare via, ma visto che ci sono i campi portiamo l'Europa e il mondo a svuotarli e ogni Paese europeo si carichi di questa responsabilità", ha concluso. (Rin)