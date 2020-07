Auto: General Motors registra perdite per 806 milioni di dollari nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società automobilistica General Motors (Gm) ha perso 806 milioni di dollari nel secondo trimestre dell’anno a causa del crollo della produzione e delle vendite dovuto alla pandemia di coronavirus. I risultati diffusi oggi da Gm riflettono un calo del 34 per cento nelle vendite di veicoli statunitensi, in netto contrasto con il profitto di 2,42 miliardi realizzato nello stesso periodo dell’anno scorso. I ricavi trimestrali al 30 giugno sono diminuiti inoltre a 16,78 miliardi, in calo di oltre il 53 per cento rispetto ai 36,1 miliardi nello stesso periodo dello scorso anno. L’amministratore delegato e presidente di Gm, Mary Barra, ha descritto il trimestre come “uno dei più difficili” nella storia dell’azienda ma ha dichiarato agli investitori che la società è posizionata per un “continuo recupero” per il resto dell’anno e oltre.(Nys)