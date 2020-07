Napoli: approvato in giunta protocollo intesa per varco telematico a Nisida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato approvato dalla giunta comunale, a firma degli assessori Panini e Clemente, lo schema del protocollo di intesa per l'installazione di un varco telematico di controllo dell'accesso e per la gestione dei servizi di polizia locale della viabilità del sedime dell'Istmo di Nisida". L'annuncio è arrivato in una nota del Comune: "Il protocollo di intesa, tra la prefettura di Napoli, l'autorità di sistema portuale del mar Tirreno Centrale e il Comune di Napoli, disciplina i rapporti tra gli enti per l'installazione del varco di controllo di accesso alla predetta area pedonale, a carico dell'autorità portuale e su progetto del Comune di Napoli, la gestione del varco telematico di controllo e l'accertamento delle infrazioni a cura del servizio gestione sanzioni amministrative del comune di Napoli". Gli assessori Clemente e Panini hanno spiegato: "Un importante risultato. L'area pedonale, che il territorio voleva da tempo, è stata fortemente voluta da questa amministrazione. Ora il protocollo verrà sottoscritto dalle parti e si potrà procedere alla realizzazione del varco di controllo degli accessi". (Ren)