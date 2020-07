Coronavirus: Zingaretti (Pd), da Salvini cattivo esempio e messaggio diseducativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è piaciuta al segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, la scelta di Matteo Salvini di non indossare la mascherina, anche perché "quello che non bisogna fare è dire bugie, dire che non c'è più pericolo in maniera arrogante e togliersi la mascherina come è accaduto ieri in Senato a Salvini". "Mi ha fatto una pessima impressione - ha aggiunto a Skytg24 - e penso ai lavoratori e alle lavoratrici che lavorano con la mascherina e seguono le regole. Dare il cattivo esempio in questo momento lo trovo diseducativo e di cattivo gusto". (Rin)