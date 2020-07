Speciale scuola: Azzolina, lavoriamo per ospitare lezioni anche fuori istituti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, nel corso dell'informativa in Aula alla Camera sulla riapertura delle scuole ha spiegato che oltre a "migliorare gli spazi" degli istituti scolastici, "dove non ce ne sono abbastanza, stiamo lavorando in raccordo con i territori, con gli Enti locali, ma anche con musei, teatri, archivi, biblioteche, insieme con il ministero del Beni culturali, per creare alleanze con le scuole e far sì che le lezioni possano essere ospitate anche altrove". Per il reperimento dei locali necessari, ha chiarito, "stiamo lavorando con tutti i soggetti e le istituzioni, laiche e religiose, che in questo momento hanno manifestato la concreta volontà di fornire un contributo fattivo per tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione. Ad essi va il mio ringraziamento". (Rin)