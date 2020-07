Speciale scuola: Sasso (Lega), da Azzolina nessuna risposta, solo chiacchiere e caos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato della Lega, Rossano Sasso, in risposta nell'Aula della Camera all'informativa del ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina ha parlato di "un'informativa inutile. Nessuna risposta, nessuna certezza. A 48 giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico ci saremmo aspettati chiarezza su un argomento che riguarda oltre 15 milioni di italiani. Avremmo voluto sapere, ad esempio - ha continuato il parlamentare -, la destinazione finale del 15 per cento di studenti che il ministro Azzolina ha dichiarato di non poter ammettere in classe. Nessuna certezza anche sugli ingressi scaglionati, tematica fondamentale per le famiglie che non sanno ancora come organizzarsi. Zero risposte - ha proseguito l'esponente leghista - anche sui precari con oltre 36 mesi di servizio. E' vergognoso come Azzolina non stia rispettando la normativa vigente, fregandosene di migliaia di persone che resteranno a spasso per colpa sua. Serviva un piano straordinario di edilizia scolastica e assumere insegnanti per poter, allo stesso tempo, migliorare la didattica e ridurre il numero di alunni per classe". Sasso ha concluso: "Invece, in oltre 5 mesi, questo governo ha saputo solamente perdere tempo e scaricare ogni responsabilità sui dirigenti scolastici. A settembre sarà il caos. Un disastro che ha nome e cognome: Lucia Azzolina". (Rin)