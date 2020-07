Acea: relazione semestrale 2020, +1 per cento utile a quota 144 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di Amministrazione di Acea, presieduto da Michaela Castelli, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2020 con un utile di 144 milioni, l’1 per cento in più del 2019. Bene tutti gli indicatori redditurali. I ricavi netti consolidati al 30 giugno 2020 sono 1.622 milioni di Euro, in aumento di 69 milioni di Euro (+4 per cento) rispetto a quelli del primo semestre 2019. Tale crescita è dovuta principalmente all’incremento dei ricavi dei business regolati, in particolare il servizio idrico integrato ha contribuito per 92 milioni di Euro, di cui 55 milioni di euro riferiti al consolidamento integrale di acquedotto del Fiora (AdF) che, nel primo semestre 2019, era consolidata a patrimonio netto. Il margine operativo lordo (Ebitda) consolidato passa da 503 milioni di Euro del 30 giugno 2019 ai 569 milioni di Euro del 30 giugno 2020, registrando una crescita di 66 milioni di Euro (+13 per cento). L’incremento è dovuto per 45 milioni di Euro alla variazione dell’area di consolidamento (AdF contribuisce per 28 milioni di Euro). A parità di perimetro, l’aumento dell’Ebitda è riconducibile, principalmente, ai business regolati. Il contributo delle aree industriali al margine operativo lordo consolidato (circa l’86 per cento deriva da attività regolate) è il seguente: idrico 54 per cento; Infrastrutture energetiche 36 per cento; Commerciale e Trading 5 per cento; Ambiente 5 per cento; Estero 2 per cento; Ingegneria 1 per cento.(Rer)