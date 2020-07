Scuola: battibecco Sgarbi-Gallo, breve sospensione seduta commissione Cultura Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Breve sospensione della seduta, in commissione Cultura alla Camera, per un vivace scambio di battute con il presidente dell’organismo Luigi Gallo, del Movimento cinque stelle, che ha visto protagonista il parlamentare del gruppo Misto Vittorio Sgarbi. Sono, infatti, in corso gli interventi dei commissari che seguono quello in videoconferenza del commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, in materia di avvio dell'anno scolastico 2020/21 e di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica nelle scuole. (Rin)