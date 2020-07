Albania: ambasciatore Usa, rispettare accordo del 5 giugno sulla riforma elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo del 5 giugno sulla riforma elettorale deve essere onorato: il parlamento dell'Albania ha le competenze per valutare ed approvare le modifiche. Lo ha detto l'ambasciatore statunitense a Tirana, Yuri Kim, mentre si avvicina la data prevista per l'approvazione della riforma in Albania. Secondo quanto affermato ieri dal primo ministro albanese Edi Rama, il parlamento di Tirana voterà il 30 luglio sulle modifiche costituzionali per introdurre un sistema elettorale con liste aperte. "Questa è la volontà degli albanesi", ha dichiarato Rama tramite Twitter. A suo modo di vedere, la modifica della Costituzione "non danneggia nessuno". Il presidente albanese Ilir Meta ha intanto invitato il Partito socialista, al governo, a bloccare gli emendamenti "unilaterali" e "non inclusivi" facendo invece prevalere "gli interessi dell'Albania". Meta ha quindi invitato la maggioranza a cancellare la data del 30 luglio per la votazione delle modifiche alla legge elettorale. Il presidente albanese ha auspicato quindi un proseguimento del dialogo politico per arrivare ad una riforma "consensuale" che possa realmente far avanzare Tirana verso l'Ue. (segue) (Alt)