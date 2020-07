Trasporto aereo: Boeing registra perdite per 2,4 miliardi nel secondo trimestre dell’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Boeing ha fatto registrare perdite per 2,4 miliardi nel secondo trimestre dell’anno a causa delle limitazioni al traffico aereo imposte dalla pandemia di coronavirus. Lo ha annunciato la stessa compagnia in un comunicato, aggiungendo inoltre che prevede di rallentare la produzione dei suoi principali velivoli commerciali poiché la pandemia sta sortendo effetti negativi sulla domanda di nuovi aerei e i suoi jet 737 Max più venduti rimangono a terra. La pandemia ha causato perdite finanziarie ai clienti delle compagnie aeree di Boeing e ha per questo rallentato la domanda di nuovi velivoli, sebbene Boeing fosse in crisi già prima che il coronavirus si diffondesse in tutto il mondo. Le azioni di Boeing sono cresciute di meno dell′1 per cento nella negoziazione del mercato primario, ma il titolo è scambiato a circa la metà del suo valore rispetto a un anno fa e il suo aereo più venduto, il 737 Max, è stato messo a terra nel marzo 2019 a seguito dei due schianti del Lion Air, precipitato nell’ottobre 2018 poco dopo il decollo dall'aeroporto di Giacarta, e dell’Ethiopian Airlines, schiantatosi nel marzo 2019 subito dopo il decollo da Addis Abeba. (Nys)