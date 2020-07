Acea: relazione semestrale 2020, investimenti a 411 mln e indebitamento netto a 3,53 mld

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti di Acea crescono nel primo semestre del 2020. Lo riferisce la relazione finanziaria semestrale approvata oggi dal gruppo. Nei primi sei mesi dell’anno gli investimenti della multiutlity valgono 411 milioni, + 20 per cento rispetto al primo semestre del 2019. L’88 per cento si riferisce ad attività regolate. In dettaglio, gli investimenti sono ripartiti tra: Idrico 229 milioni di Euro, Infrastrutture Energetiche 141 milioni di Euro, Ambiente 10 milioni di Euro e Commerciale e Trading 17 milioni di Euro, altre aree di business e Capogruppo 14 milioni di Euro. Parallelamente anche l’indebitamento netto è cresciuto di circa mezzo miliardo, attestandosi a quota 3.528 milioni (era a 3.063 milioni nel primo semestre del 2019). In una nota Acea spiega: “Tale variazione è diretta conseguenza degli investimenti, delle dinamiche del cash flow operativo e della variazione di perimetro. Contribuisce, inoltre, alla crescita dell’indebitamento il maggiore assorbimento di capitale circolante correlato all’emergenza Covid-19, che ha prodotto un ritardo degli incassi da clienti e un posticipo degli incassi legati alle partite regolatorie”. I valori di investimenti e indebitamento sono in linea con il piano industriale di Acea.(Rer)