Acea: Gola, risulati I semestre confermano crescita, in autunno aggiornamento piano industriale

- “I risultati del primo semestre dell’anno mostrano una crescita strutturale, che conferma la solidità dei fondamentali anche in un periodo di difficoltà dovuto alla crisi sanitaria. Questa performance è stata possibile grazie agli importanti investimenti realizzati sulle nostre infrastrutture e all’impegno costante sul territorio delle nostre persone che hanno garantito qualità e continuità nell’erogazione di tutti i nostri servizi e rispettando il piano degli investimenti”. Lo ha detto l’amministratore delgato di Acea Giuseppe Gola commentando i risultati economico-finanziari raggiunti dalla multiutility nel primo semestre 2020 che sono stati resi noti oggi. “Questo scenario – ha aggiunto Gola ci permette di guardare positivamente alla seconda parte dell’anno e di rivedere al rialzo la guidance per quanto riguarda l’Ebitda. Stiamo, inoltre, lavorando all’aggiornamento del nostro piano industriale che prevediamo di illustrare al mercato il prossimo autunno, consapevoli del fatto che le utilities dovranno svolgere un ruolo centrale per la ripartenza del Paese”.(Rer)