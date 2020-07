Francia: coronavirus, Macron ha chiesto ai ministri di rimanere vigili durante le vacanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto ai ministri di rimanere "in uno stato di vigilanza permanente" durante il periodo delle vacanze estive a causa della minaccia del coronavirus. Lo ha detto il portavoce del governo di Parigi, Gabriel Attal, al termine del Consiglio die ministri. "La crisi non si allontana, c'è una mobilitazione assoluta del governo nei prossimi giorni e settimane per continuare a sorvegliare e a prendere le misure necessarie contro questa crisi", ha detto Attal spiegando che ci potranno essere "uno o più consigli della difesa che potranno tenersi" nel periodo estivo "in funzione dell'evoluzione dell'epidemia". "Siamo vicini alla soglia di vigilanza al livello nazionale, con un R0 a1,3, mentre era a 1 qualche settimana fa, e un tasso di positività dei test che oggi è di 1,4 per cento, mentre era a 1 per cento qualche settimana fa", ha poi aggiunto il portavoce, affermando che che ieri sono stati trovati 14 nuovi focolai, su un totale di 142. (Frp)