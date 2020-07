Fase 3: Viminale, ieri controlli di Polizia su 52.517 persone e 8.025 attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività di monitoraggio e controllo da parte delle Forze di polizia, per garantire il rispetto delle norme di contenimento e anti-contagio da Covid-19 e dell'obbligo di quarantena, prosegue su tutto il territorio nazionale. Il 28 luglio - si legge sul sito del Viminale - sono state effettuate verifiche su 52.517 persone, 24 sono state sanzionate e 3 denunciate per violazione del divieto di allontanarsi dall'abitazione perché in quarantena. Inoltre, sono state verificate 8.025 attività ed esercizi commerciali, sanzionati 7 titolari e adottati 2 provvedimenti di chiusura. (Rin)