Infrastrutture: De Micheli, schema decreto autovelox pronto a settembre

- La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, rispondendo in Aula alla Camera ad un'interrogazione sull'adozione del decreto interministeriale in materia di utilizzo degli autovelox, ha ricordato che "a febbraio del 2019 è stato costituito un tavolo tecnico che ha elaborato una bozza decreto sottoposta ad una valutazione preventiva della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In quella sede sono stati formulati rilievi da parte di Anci ed Upi che ha portato all'elaborazione di un nuovo testo. Nonostante le misure di sicurezza dovute al Covid è proseguita questa attività finalizzata alla revisione bozza alla luce delle osservazioni. Un'attività - ha chiarito - che è in fase di ultimazione e a settembre sarà pronto uno schema di decreto da sottoporre all'esame della Conferenza per poi essere auspicabilmente firmato". (Rin)