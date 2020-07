Scuola: Arcuri, non c'è alcun costo di acquisto delle mascherine chirurgiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c’è alcun costo di acquisto delle eventuali mascherine chirurgiche necessarie alla riapertura in sicurezza dell’anno scolastico. Lo ha segnalato il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, in audizione in videoconferenza davanti alla commissione Cultura della Camera, in materia di avvio dell'anno scolastico 2020/21 e di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica nelle scuole. "Il pacchetto di strumenti messi in campo per garantire il massimo livello di sicurezza possibile per la riapertura dell’anno scolastico sono molteplici, e non riguardano solo mascherine e banchi", ha precisato Arcuri che ha aggiunto: "L’Italia è entrata in emergenza e con la necessità di importare il 100 per cento delle mascherine: dall’inizio dell’emergenza, oggi il nostro Paese non importa né acquista più nulla. Questa è una cosa importante di cui dobbiamo essere orgogliosi". (Rin)