Speciale scuola: Ruffino (FI), ancora grandi interrogativi per ripartenza

- Per Daniela Ruffino, deputata di forza Italia, "permangono grandi interrogativi per la ripartenza delle scuole a settembre che preoccupano non poco genitori, famiglie, insegnanti, dirigenti e Comuni. Primo fra tutti - spiega la parlamentare in una nota - il problema non risolto dei docenti: sono circa 80 mila che ancora oggi mancano all'appello". L'esponente di FI aggiunge: "Nessuna certezza neppure sulle ipotetiche turnazioni, gli orari di entrata e di uscita, la questione delle mense, le strutture alternative ad oggi non individuate. Noi di Forza Italia vorremmo offrire collaborazione, idee, progetti ma è davvero complicato alla luce di tanta confusione che ancora regna sovrana nonostante manchino poche settimane al 14 settembre. Al posto di concentrarsi sui banchi - afferma ancora Ruffino - il ministro dovrebbe occuparsi di chi sarà dietro la cattedra. Senza insegnanti, senza un rafforzamento del personale Ata (Ausiliario, tecnico e amministrativo), dei collaboratori, è davvero complicato immaginare una ripartenza degna di questo nome. Permane inoltre il problema delle scuole in luoghi di montagna che stanno chiudendo, abbiamo istituti scolastici senza connessione, ragazzi con disabilità che hanno bisogno di sostegno, e bisogno di capire che funzioneranno, e come, i trasporti". (Com)