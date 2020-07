Speciale scuola: Zotta, Città Metropolitana Roma accelera lavori per adeguamento istituti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Velocizzato le procedure per impegnare 3 milioni di euro dei fondi del Programma operativo nazionale (Pon) del Miur destinati all'investimento di lavori di edilizia leggera suddivisi in 12 lotti per le scuole superiori. Lo annuncia Teresa Zotta, vice sindaco della Città metropolitana di Roma. In una nota Zotta specifica che "si tratta di cinquanta scuole di Roma e provincia che saranno oggetto di ampliamento per ricavare spazi utili per nuove aule, trasformazioni di locali in laboratori didattici, rifacimento dei servizi igienici, nuova illuminazione, infissi e nuove coperture". Grazie al Decreto semplificazione "avremo procedure più snelle -dice Zotta - che ci consentiranno di agevolare i tempi di gara e cercheremo di fare il possibile per accorciare soprattutto quelli di realizzazione dei lavori. I nostri uffici hanno provveduto a definire tutte le progettazioni necessarie che sono le stesse che il Miur ha finanziato per la loro funzionalità. Inoltre distribuiremo 80 banchi singoli per ogni scuola superiore con un investimento di 780 mila euro. Questi interventi si sommano a quelli già avviati in questi mesi, appaltati nel periodo pre covid, molti dei quali conclusi qualche settimana fa". (Com)