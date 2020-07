Speciale scuola: Polonia, autorità Varsavia, nessuna controindicazione per riapertura scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'anno scolastico in Polonia potrà iniziare normalmente, senza controindicazioni. Lo ha affermato il funzionario pubblico Jan Bondar, dell'Istituto generale di statistica (Gis), spiegando che sono state elaborate linee guida per le scuole sull'igiene e l'organizzazione del lavoro, oltre alle procedure in caso di sospetto contagio e per la sicurezza del personale dai gruppi a rischio. In particolare tre sono le misure sollecitate dal ministero della Pubblica istruzione e dal Gis: la raccomandazione di lavarsi le mani ogni volta che si entra a scuola, organizzare il lavoro in modo tale da evitare la formazione di grandi gruppi di studenti e dove è impossibile tenersi a distanza, oltre a indossare le mascherine. "Di sicuro ci saranno termometri e mascherine a disposizione nei locali della scuola, ma nessuno, tuttavia, pianifica lezioni portando la mascherina, così come la temperatura verrà misurata quando uno studente o un insegnante ha sintomi di infezione", sottolinea Bondar. (Vap)