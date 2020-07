© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 14 settembre è una data "assolutamente certa" per la ripartenza delle scuole. Lo ha chiarito ai microfoni di Rtl 102.5 il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina. "Dal primo settembre partiranno i recuperi" per i ragazzi più in difficoltà, "o per potenziare gli apprendimenti di chi è già bravo", ha spiegato il ministro. (Rin)