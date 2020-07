Speciale scuola: in Repubblica Ceca anno scolastico partirà regolarmente ma con misure speciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo anno scolastico in Repubblica Ceca partirà come di consueto il primo settembre, ma ci saranno misure igieniche speciali per contenere una nuova diffusione del coronavirus. Lo ha dichiarato il ministro dell'Istruzione, Robert Plaga, ripreso dall'emittente radiofonica "Cesky rozhlas". Plaga ha spiegato che le scuole seguiranno il nuovo sistema nazionale di classificazione del rischio di contagio nelle varie regioni del Paese, segnalato per comodità dai colori del semaforo. Le classi non saranno ridotte da un punto di vista numerico, ma saranno necessari l'uso dell'igienizzante per le mani e una più frequente aerazione delle aule. Nel caso di scoppio di un focolaio di contagi in una scuola, l'istituto sarà tenuto ad assecondare le indicazioni degli ufficiali sanitari locali, che decideranno anche dell'obbligatorietà dell'uso di mascherine. (Vap)