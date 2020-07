Speciale scuola: Vacca (M5s), con noi visione che va oltre emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Gianluca Vacca, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Cultura alla Camera, "sulla scuola c'è chi sta inventando di tutto pur di nascondere cifre che raccontano di un impegno senza precedenti per il diritto allo studio dei nostri giovani. Mentre gli italiani sono stati costretti a sentire allarmismi vari sul plexiglass nelle classi, su bambini cacciati dalle scuole, su banchi acquistati a prezzi esorbitanti - osserva il parlamentare in una nota -, i fatti hanno sempre smentito, e continuano a farlo, bufale create ad arte per seminare panico. Una strategia politica, questa, che purtroppo conosciamo, e che di certo non fa bene al Paese. Abbiamo investito oltre 6 miliardi di euro in istruzione da gennaio ad oggi", prosegue, di cui "circa 3 miliardi per la ripartenza a settembre per tutti in sicurezza, oltre 1 miliardo per gli interventi di edilizia leggera e di adeguamento degli edifici, 236 milioni per acquistare libri e kit didattici per gli studenti più in difficoltà economica, 80 milioni per l'acquisto di pc e tablet nelle scuole del I ciclo, 29 milioni per le smart class. In più - segnala ancora l'esponente del M5s -, abbiamo previsto un incremento di docenti e personale Ata (Ausiliario tecnico ed amministrativo) come non se ne vedeva da anni. Questa non è solo una risposta a una situazione di crisi, ma una visione della scuola che va ben oltre l'emergenza, come ha detto anche la ministra Azzolina, e che la proietta verso il futuro". Vacca dichiara, poi, di dubitare "fortemente che le forze politiche che oggi attaccano il governo avrebbero saputo fare altrettanto: ciò che il Paese intero ricorda delle loro politiche sulla scuola sono purtroppo gli 8,5 miliardi di tagli". (Com)