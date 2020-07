Lombardia: da Regione 500mila euro per contrasto al bullismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno stanziamento di 500mila euro per azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Lo prevede una delibera approvata della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Famiglia, Genitorialità, Pari Opportunità Silvia Piani, di concerto con l'assessore alla Sicurezza e Polizia Locale, Riccardo De Corato, che prevede anche uno schema di convenzione tra l'Ufficio Scolastico Regionale e Regione Lombardia per l'attuazione della linea d'intervento 'Bullout 2.0'. "Con la linea d'intervento 'Bullout', messa in campo per il terzo anno - ha spiegato l'assessore Silvia Piani - per la realizzazione di progetti di sensibilizzazione, formazione, sostegno e recupero delle vittime del bullismo, finanziamo azioni concrete e proteggiamo i soggetti più fragili. Nelle edizioni precedenti sono stati coinvolti decine di istituti da tutta la Lombardia. Anche nei prossimi due anni ci attendiamo la partecipazione di tanti studenti, famiglie e docenti". (segue) (Com)