Lombardia: da Regione 500mila euro per contrasto al bullismo (2)

- "Regione Lombardia - ha aggiunto l'assessore De Corato - con questa riedizione di un'iniziativa ormai consolidata ha investito ulteriori risorse per combattere la piaga del bullismo e del cyberbullismo. Il web ha amplificato il fenomeno e spetta alle Istituzioni, in coordinamento con la scuola e le famiglie, mettere i più giovani in condizione di capire i pericoli della rete che, se gestita male, diventa una vera e propria arma a disposizione dei bulli". Le istituzioni scolastiche che parteciperanno al bando (la cui pubblicazione è prevista in autunno) in qualità di scuole capofila della rete dovranno presentare progetti biennali di formazione e informazione (anche percorsi di vera e propria alfabetizzazione digitale), di sostegno alle vittime e di recupero degli autori degli atti di bullismo e cyberbullismo, attraverso la costituzione di team operativi stabili dedicati. (Com)