Regionali: Bonetti su doppia preferenza genere, da consiglio Puglia schiaffo a principio costituzionale

- "L'equilibrio di genere nell'accesso alle cariche rappresentative è un principio tutelato e garantito dalla Costituzione, che oggi ha ricevuto uno schiaffo dal consiglio regionale pugliese". Lo scrive su Facebook il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. "La decisione di non adeguare la legislazione elettorale della Puglia alle previsioni di principio che lo Stato ha introdotto come obbligatorie già dal 2016 è molto grave. Al di là della diffida ricevuta dal governo, il consiglio regionale si assumerà di fronte all'elettorato pugliese la responsabilità di questa decisione", spiega la ministra. "Da parte mia c'è l'impegno di assicurare in modo definitivo che il principio dell'equilibrio di genere venga garantito effettivamente in tutto il Paese, e non solo sulla carta. Non è un tema di donne o per le donne, ma di presidio della nostra democrazia. Che è un bene di tutti ed è nostro dovere tutelare", conclude Bonetti.(Rin)