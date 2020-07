Croazia: premier Plenkovic riferisce in parlamento su Consiglio Ue straordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier della Croazia, Andrej Plenkovic, ha riferito oggi in parlamento sull'andamento e risultati per il paese balcanico emersi dal vertice straordinario del Consiglio europeo lo scorso 21 luglio. Secondo quanto riporta la stampa di Zagabria, Plenkovic ha ricordato che la Croazia ha ottenuto 22 miliardi di euro per i prossimi 7 anni attraverso il Fondo per la ripresa e il Quadro finanziario pluriennale approvati dagli Stati membri. "Mai prima d'ora il governo ha inviato al parlamento croato un rapporto che avesse un così grande peso finanziario e un significato così vasto per il nostro sviluppo economico, per la nostra coesione sociale, per i progressi della Croazia e, naturalmente, per l'intero progetto europeo", ha detto il primo ministro in aula. La cifra ottenuta dalla Croazia, ha precisato il premier, " è il doppio di quello che avevamo a disposizione nel Quadro finanziario pluriennale per il periodo alle nostre spalle, ovvero quello pertinente al periodo 2014-2020". (segue) (Seb)