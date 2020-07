Croazia: premier Plenkovic riferisce in parlamento su Consiglio Ue straordinario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia, ha proseguito il primo ministro, è stata dotata di "una forte leva di sviluppo economico" grazie anche al lavoro del governo che in sede di Consiglio "ha difeso con forza" gli interessi nazionali capitalizzando la propria posizione internazionale ed in particolare l'appartenenza all'Unione europea. Dal Quadro finanziario pluriennale la Croazia riceverà 12,7 miliardi di euro per 3 capitoli principali: 7,5 miliardi sono stati destinati per la coesione, 2,5 miliardi per i pagamenti diretti in agricoltura, 2 miliardi per lo sviluppo rurale. A ciò vanno aggiunti i fondi provenienti dai vari programmi come quello a favore della pesca del valore di 270 milioni di euro, quello per la sicurezza interna e migrazioni del valore di 250 milioni di euro e quelli per ambiente, ricerca, sanità, istruzione, trasporti e infrastrutture digitali. (segue) (Seb)