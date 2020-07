Croazia: premier Plenkovic riferisce in parlamento su Consiglio Ue straordinario (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia, secondo Plenkovic, "è riuscita a illustrare all'Unione europea" quanto il Covid-19 abbia colpito il turismo e i settori ad esso collegati. Un altro degli argomenti affrontati è stato il terremoto che ha colpito nei mesi scorsi Zagabria. Secondo il primo ministro, inoltre, la parte croata ha illustrato anche la specifica situazione economica e demografica nelle 8 contee croate nell'area pannonica e ha ottenuto dei fondi aggiuntivi per lo sviluppo agricolo. La Croazia è anche riuscita a ottenere una sovvenzione del 10 per cento in aiuti a fondo perduto dal meccanismo per la ripresa e la resilienza da erogarsi nel 2021. "Ciò significa in concreto che riceveremo centinaia di milioni di euro nel 2021" e grazie a tale iniezione di denaro quasi 600 milioni saranno destinati per sostenere il bilancio dello Stato. Il governo della Croazia, ha infine dichiarato Plenkovic, elaborerà entro la fine dell'anno il suo piano nazionale di spesa per i fondi concessi dall'Ue. A tale proposito giovedì prossimo sarà costituito un nuovo organismo di coordinamento, con a capo lo stesso Plenkovic, che si occuperà della preparazione del piano. (Seb)