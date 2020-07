Ucraina: ex presidente Kravchuk potrebbe sostituire Kuchma in Gruppo contatto trilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente ucraino Leonid Kravchuk potrebbe divenire il nuovo rappresentante di Kiev presso il Gruppo di contatto trilaterale di Minsk per il conflitto del Donbass. Lo ha affermato l’attuale capo dello Stato ucraino, Volodymyr Zelensky, ripreso dall’agenzia di stampa “Unian”. Le autorità di Kiev stanno comunque valutando anche altri candidati, ha spiegato Zelensky, menzionando fra gli altri anche il vicepremier per il Reintegro dei territori temporaneamente occupati, Oleksiy Reznikov. Nella giornata di ieri l'ex presidente ucraino Leonid Kuchma ha deciso di lasciare il suo incarico presso il Gruppo di contatto trilaterale, un foro di dialogo volto a risolvere la crisi del Donbass. "Volodymyr Zelensky ha espresso la sua gratitudine al secondo presidente ucraino, Leonid Kuchma, per il suo lavoro alla guida della delegazione ucraina nel Gruppo di contatto trilaterale. Il capo dello Stato ha sottolineato che il lavoro di Leonid Kuchma nell'ambito dell’attuazione degli accordi di Minsk è stato estremamente importante e difficile, e ha affermato di aver accettato con rispetto la decisione di Kuchma di interrompere la sua partecipazione ai lavori del Gruppo di contatto trilaterale", si legge in una nota della presidenza ucraina. Kuchma ha detto a Zelensky di essere pronto a fornire ogni forma di consulenza sui modi per raggiungere la pace nella regione e il presidente Zelensky lo ha ringraziato per l'offerta. (Rum)