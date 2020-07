Imprese: Unicredit sottoscrive bond da 10 milioni di euro di Alma Petroli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit ha sottoscritto un prestito obbligazionario da 10 milioni di euro emesso da Alma Petroli, azienda specializzata nella raffinazione del greggio. Stando al relativo comunicato stampa, si tratta di un minibond garantito al 50 per cento dal Fondo centrale di garanzia e destinato a sostenere il gruppo industriale nel suo percorso di crescita e sviluppo aziendale. Le risorse finanziarie derivanti dall'operazione, prosegue la nota, saranno utilizzate per supportare Alma Petroli nello sviluppo delle attività, tra cui l'importante piano d'investimenti per il periodo 2020/2024. L'operazione, strutturata su misura in relazione alle esigenze dell'azienda, ha una durata di 72 mesi ed è stata sviluppata e definita da remoto, nel corso del periodo più intenso dell'emergenza Covid-19, grazie all'elevato livello di digitalizzazione espresso da Unicredit e da Alma Petroli. "L'operazione rappresenta uno step importante nello sviluppo della società, che continua ad investire ed a perseguire piani di crescita anche in un contesto complesso come quello attuale: questa operazione di finanza strutturata consente ad Alma Petroli di attivare nel contempo una forma di finanziamento debt capital market alternativa al canale bancario tradizionale”, ha commentato Sergio Bovo, amministratore delegato di Alma Petroli. (segue) (Com)