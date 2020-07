Imprese: Unicredit sottoscrive bond da 10 milioni di euro di Alma Petroli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il ringraziamento mio e di tutto il vertice va all'area Corporate Unicredit Ravenna/Centro Nord per aver creduto e sostenuto il nostro piano di sviluppo a medio termine ed a tutte le persone di Alma Petroli che hanno lavorato all'operazione”, ha aggiunto. "Con questa operazione confermiamo il nostro impegno nell'accompagnare i piani di crescita delle aziende del territorio, sia con forme di finanziamento tradizionali, sia con strumenti di finanza alternativa come i minibond cui fanno ricorso, con sempre maggiore frequenza, realtà imprenditoriali di rilievo come Alma Petroli: mobilitando importanti risorse a sostegno dei progetti di sviluppo delle Pmi, i minibond arricchiscono inoltre la piena operatività di Unicredit su tutte le soluzioni di finanziamento previste dal decreto Liquidità e si configurano come strumenti funzionali alla ripartenza post Covid-19", ha aggiunto Andrea Burchi, regional manager per il Centro Nord di Unicredit. (Com)