Spagna: Partito popolare non sosterrà mozione di sfiducia di Vox contro premier Sanchez

- Sulla mozione di sfiducia che sarà presenta a settembre contro il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, Vox "non conti su di noi per manovre di distrazione che rafforzeranno il Partito socialista". Lo ha affermato su Twitter il segretario generale del Partito popolare, Teodoro Garcia Egea, in risposta alla richiesta della formazione di estrema destra, che oggi ha annunciato di voler presentare in Parlamento dopo la pausa estiva una mozione contro il premier per la gestione "disastrosa e criminale" della pandemia del coronavirus, chiedendo l'appoggio dei popolari. Egea ha aggiunto che il Pp sarà sempre impegnato sulle questioni importanti come "salvare le vite ed il lavoro" non a "salvare il soldato Sanchez", ha concluso.(Spm)