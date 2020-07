Fase 3: Sisto (FI), proroga emergenza è ignominia, centrodestra unito sul no

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul 'no' alla proroga dello stato di emergenza il centrodestra è tutto sulla stessa linea. D'altra parte, la legge sullo stato di emergenza è chiara: è possibile solo al verificarsi di una situazione critica, non nella prospettiva che questa possa concretizzarsi. Non ci si può arrogare diritti di matrice costituzionale sulla scorta di una norma ordinaria: cose come questa non accadono neanche in sudamerica, è una ignominia". Così il deputato e responsabile del dipartimento Affari costituzionali di Forza Italia Francesco Paolo Sisto intervenendo in Aula durante le dichiarazioni di voto sulle dichiarazioni del premier Conte. "Non voteremo mai una proroga per consentire a questo governo di continuare a fare danni bypassando tutto e tutti. La maggioranza sta consentendo la morte della democrazia in modo molle, con un Parlamento che ormai non conta più nulla. E a ben vedere, viviamo un paradosso macroscopico: gli ultimi focolai di contagio derivano dalla politica migratoria del Pd che sciala nella possibilità di accogliere i migranti. In pratica, la causa della proroga siete voi stessi, con una autolegittimazione furba e intollerabile", ha concluso. (Rin)