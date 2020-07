Senato: Lonardo lascia gruppo FI e aderisce al Misto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice Alessandrina Lonardo lascia il gruppo di Forza Italia per aderire al Gruppo Misto. "Signora presidente - scrive in una lettera rivolta a Elisabetta Casellati - la prego di prendere atto che, da questo momento, lascio il gruppo di Forza Italia e chiedo di entrare nel gruppo Misto. Una decisione non semplice, che darà adito a valutazioni disparate, alcune sincere, altre interessate. L’emergenza che vive il Paese richiede un apporto libero che guardi alla nostra gente, alla gente del Sud, in modo sereno e non con cattiverie ideologiche e goffamente populiste. La mia storia è diversa da quella che oggi esprime la coalizione nella quale sono stata eletta e alla quale ho dato un contributo, anche vistoso e rilevante, in termini elettorali. La guida salviniana che si è imposta negli ultimi tempi in questa coalizione è l’esatto contrario del mio stile, del mio modo di pensare, della mia tradizione culturale e politica”. (segue) (Rin)