Speciale difesa: Afghanistan, "medal parade" presso la sede del contingente italiano

- Si è svolta nei giorni scorsi presso Camp Arena, sede del contingente italiano del Train Advise Assist Command West (Taac-W), attualmente a guida 132ma Brigata corazzata “Ariete”, la "medal parade", ovvero la tradizionale cerimonia di consegna della medaglia commemorativa dell’Alleanza al personale che si appresta a concludere il proprio mandato operativo in Afghanistan. Lo riferisce un comunicato stampa diramato dal contingente italiano. La “non article five Nato Medal for Resolute Support”, introdotta con l’avvio - il primo gennaio 2015 - dell’operazione in Afghanistan denominata appunto “Sostegno Risoluto”, è conferita ai militari dei paesi alleati che, a vario titolo, hanno contribuito alla missione di assistenza in favore delle istituzioni e delle forze di sicurezza afgane. Il comandante del Taac-West, generale Enrico Barduani, nel consegnare il prestigioso riconoscimento agli uomini e alle donne di “Resolute Support”, ha sottolineato come la decorazione ricevuta sia testimonianza del costante ed efficace impegno profuso in questi mesi. (Com)