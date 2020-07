Speciale difesa: spagnola Indra aderisce a programma europeo Ngws/Fcas con Dassault e Airbus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impresa spagnola Indra rafforza la sua partecipazione al programma di difesa europeo "Sistema di armi di nuova generazione/futuri sistemi di combattimento dell'aria" (Ngws/Fcas) aderendo formalmente a partire da oggi all'esecuzione dello studio di concetto congiunto (Jcs) avviato nel 2019 da Dassault Aviation e Airbus, imprese leader del progetto, rispettivamente in Francia e Germania. Secondo quanto affermato dall'azienda spagnola in una nota, in questo modo "Indra rafforza il suo ruolo di coordinatore dell'industria spagnola nel programma di fronte ai coordinatori industriali di Francia e Germania". Tra gli scopi del Jcs spiccano la ricerca e la capacità di individuare architetture comuni per il sistema Ngws, definire e aggiornare le roadmap di sviluppo tecnologico necessarie per raggiungere gli obiettivi funzionali e operativi e stabilire il quadro programmatico per tutte le fasi di esecuzione del programma. Questo permetterà ad Indra di "rappresentare gli interessi dell'intera industria nazionale spagnola nel rispetto dell'indipendenza delle diverse aziende partecipanti al progetto, rafforzando la sua posizione rispetto alle aziende delle altre nazioni partecipanti", si legge nella nota. Viene stimato che il programma genererà nei prossimi decenni investimenti per miliardi di euro sia nella fase di sviluppo che in quella di produzione. Le prime stime parlano di un potenziale valore economico del programma di 300 miliardi di euro nei prossimi 40 anni. (Spm)