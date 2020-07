Speciale difesa: Iran, Pasdaran simulano attacco contro finta portaerei statunitense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Guardiani della rivoluzione iraniana (Pasdaran) hanno diffuso un video in cui mostrano un attacco simulato contro una finta portaerei statunitense ancorata nello Stretto di Hormuz. Nel filmato, i pasdaran attaccano la nave, le cui dimensioni e forme ricordano le portaerei classe Nimitz della Marina militare statunitense, con un missile lanciato da un elicottero, circondandola con motovedette veloci. Il video è stato trasmesso dall’emittente di Stato “Irib” e secondo diversi analisti rappresenta una provocazione nei confronti di Washington. Nel 2015, i Pasdaran avevano utilizzato il simulacro simile per condurre un’esercitazione che aveva l’obiettivo di testare un attacco a una portaerei. Sempre nel quadro delle esercitazioni dette “"Payambar-e Azam" (Il grande profeta), i Pasdaran hanno lanciato missili balistici a lungo raggio per la distruzione di imbarcazioni da postazioni situata nell’area di Bandar Abbas. Citato dall’agenzia di stampa “Tasnim”, il generale Abbas Nilforushan, ha sottolineato che l'esercitazione è stata organizzata per mostrare la potenza dei Pasdaran nella guerra ibrida con il massimo uso di telecomunicazioni e strumenti ottici nonché equipaggiamento per la guerra biologica. Secondo il portavoce, l'esercitazione ha incluso operazioni di difesa missilistica, tra cui missili balistici a lungo raggio capaci di colpire obiettivi navali a distanza. L'esercitazione militare si è tenuta nella provincia meridionale di Hormozgan, nello stretto di Hormuz e nel golfo Persico. L'esercitazione è stata monitorata per la prima volta dal satellite Noor-1, lanciato in orbita il 22 aprile da Dasht-e Kavir, nel centro dell'Iran. (Res)